“60 günlük öğrenci ön izniyle geldi, üniversiteye kayıt yaptırmadı”
Kıbrıs’ın kuzeyinde 831 gündür kaçak yaşam süren I.W. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine karar verildi.Polis, zanlının 60 günlük öğrenci ön izniyle geldiğini ancak üniversiteye kayıt yaptırmadığını söyledi
Kıbrıs’ın kuzeyinde 831 gündür kaçak yaşam süren I.W. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine karar verildi.Polis, zanlının 60 günlük öğrenci ön izniyle geldiğini ancak üniversiteye kayıt yaptırmadığını belirtti.
Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Nurettin Özgenler mahkemede olguları aktardı.
Polis, 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri ve Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplamda 831 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz yaşadığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.
Zanlının, 14 Şubat 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci ön izniyle geldiğini ancak üniversiteye kayıt yaptırmadığını açıklayan polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağının bulunmadığını, serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.