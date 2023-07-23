60 bin TL’yi çalıştığı kuruma teslim etmeyerek çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Ltd isimli işyerinde çalışan ve tahsil ettiği paraları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ö.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru İbrahim Bulak, zanlı Ö.D.’nin “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarından yargı önünde olduğunu söyledi. Polis, zanlın 2023 yılı Mart-Haziran tarihleri arasında çalıştığı iş yerinde, kuruma ait tahsil etmiş olan ve müşterilere verdiği 93632, 94051, 94430, 94440, 94443, 94450, 94861 numaralı tahsilat makbuzlarının köklerine faklı isimler ve miktarlar yazmak suretiyle sahtelediğini anlattı. Polis, zanlının aynı zamanda yine tahsilat makbuzu vermeden tahsil etmiş olduğu paralarla birlikte toplam 60 bin 367,96TL’yi çalıştığı kuruma teslim etmeyerek çaldığı yönünde aleyhine şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve akabinde sözlü beyanlar yaptığını bu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, söz konusu paraları tahsil ettiği iddia edilen işyerlerinden ifade temin edilmesi gerektiğini belirtti. Polis soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.