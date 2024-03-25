6 yılda 5 bin 311 şiddet vakası

RAKAMLARLA ŞİDDETİN TABLOSU:

2018: 2 ayda 103 kadına şiddet

2019: 1047 kadına şiddet

2020: 1 ölüm,1058 kadın şiddet

2021: 1064 kadına şiddet

2022: 957 kadına şiddet

2023: 1 ölüm, 930 kadına şiddet

2024: 2 ayda 152 kadına şiddet

Serap ŞAHİN

Resmi veriler, kadına yönelik şiddetin her geçen arttığını ortaya koyuyor…

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne kurulduğu ilk günden bu yana toplamda 5 bin 311 ‘şiddet’ şikâyeti yapıldı.

Bu yılın ilk iki ayında ise polise 152 kadının başvuru yaptığı kayıtlara geçti. Bu rakam yalnızca polise yansıyan, resmi verileri oluşturdu.

Resmi verilere göre; son 6 yılda 1441 kadın ‘darp’ nedeniyle polise başvurdu, yardım istedi. 563 kadın ise şiddet kullanma tehdidi ile karşı karşıya kaldı, 459 kadın ise ‘telefonda tahkir edici arama-mesaj’ aldığı gerekçesiyle ALO 183’ü aradı, yardım istedi.

YENİDÜZEN, 6 yıllık ‘kadına şiddetin’ tablosunu çıkardı.

6 yılda 5 bin 311 şikâyet

Polise, 29 Şubat 2024’e kadar kadına şiddetle ilgili 5 bin 311 şikâyet yansıdı.

Bunların 1441’i ‘darp’, 563’ü ‘şiddet kullanma tehdidi’, 459’u ise ‘telefonda tahkir edici arama-mesaj’dı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin kurulduğu 2018 yılından bu yana polise 113 ‘mahkeme emrine riayet etmemek’, 463 ‘rahatsızlık’, 172 ‘umumi yerde sövme’, 55 ‘cinsel tecavüz’, 138 ‘kasti hasar’, 76 defa da ‘mülke tecavüz’ şikâyeti yapıldı.

En fazla şikâyet Lefkoşa’dan yapıldı

Şiddetin bölgelere dağılımında Lefkoşa başı çekti.

Resmi verilere göre 2018,2023 ve 2024 yılları verilerinde 6 yılda Lefkoşa’dan 768, Mağusa’dan 552, Girne’den ise 427 şikâyet yapıldı.

Söz konusu dönemde İskele’den 259, Güzelyurt’tan ise 123 şikâyet polise yansıdı. verileri

2 ayda 152 kadına şiddet vakası

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimi’ndeki resmi verilere göre 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında 76 Ocak ayında, 76 Şubat ayında olmak üzere toplamda 152 kadın ‘şiddet’ başvurusu yaptı.

Verilerde ‘darp’, ‘elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket’, ‘şiddet tehdidi kullanma’, meseleleri ilk sırada yer aldı.

1407 kadından darp şikâyeti

6 yılda toplam 1441 kadın ‘darp’ şikâyeti nedeniyle yardım istedi.

563 kadın ‘şiddet kullanma tehdidi’, 459 kadın ise ‘telefonda tahrik edici arama-mesaj’ aldığı gerekçesiyle ALO 183’ü aradı, yardım istedi.

6 yılda 463 kadın ‘rahatsızlık’, 172 kadın ‘umumi yerde sövme’, 55 kadın ‘cinsel tecavüz’, 138 kadın ‘kasti hasar’, 76 kadın ‘mülke tecavüz’ 28 kadın ise ‘zorla insan kaçırma’ olaylarına maruz kaldı.

Diğer suçlar…

Diğer suçlar şöyle: Zorla insan kaçırma: 28,kaçırılan şahsı tutma ve saklama: 3, cinsel tecavüze teşebbüs etmek:2, ev açma ve geceleyin ev açma: 9,hırsızlık: 40, yaralama:25, cinsel taciz: 84,cinsel saldırı:37, kavga:42,vahim zarar:42, basit telefon tacizliği:13, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek:74,

soygun: 3,fesat karıştırma:23, başkasını suç işlemeye teşvik etmek:3,kanunsuz ateşli silah tasarrufu:1,

yazılı öldürme tehdidi:2, 16 yaşından küçüğe cinsel tecavüz:3,cinayet: 2

RAKAMLARLA ŞİDDET, NEYDİ NE OLDU?

2018’te kuruldu, 103 kadına ulaştı

Şubenin ilk kurulduğu yıl olan 2018 Kasım ve Aralık ayında toplamda 103 kadın ‘şiddet’ şikayeti ile polise başvurdu.

Resmi kayıtlarda ‘darp’ ilk sırada yer aldı, söz konusu dönemde darp şikâyetiyle polise ulaşan kadın sayısı 43’tü.

13 kadına ‘basit telefon tacizliği’ yapıldığı, 12 kadının ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ ile karşı karşıya kaldığı polis raporunda kayıt altına alındı.

İlçe bazında şiddet vakalarında Lefkoşa ilk sırada yer aldı, bu dönemde yalnızca 63 kadın ‘şiddet’ raporlarına yansıdı.

Mağusa’da 19, Girne’de 11, İskele’de 7, Güzelyurt’ta ise 3 kadın şiddet mağduruydu…

2019’da 1047 kadına şiddet

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 2019’da 369 kadın ‘darp’ şikayetiyle ulaştı.

155 kadın ‘şiddet kullanma tehdidi’ şikayetiyle Alo 183’ü ararken, 114 kadın ‘ telefonda tahkir edici arama-mesaj’ şikayetinde bulundu.

Bu dönemde 25 kadın ‘cinsel tecavüz’, 9 kadın ‘cinsel tecavüz’, 7 kadın ise ‘zorla insan kaçırma’ şikâyetiyle polise başvurdu.

En yüksek veri, 2021’de

2018’ten günümüze kadına karşı şiddette en acı tablo, 2021’de görüldü.

Bu yılda 1064 kadın ‘şiddet’ şikâyetiyle polise başvurdu.

Pandemi nedeniyle ‘kapanmanın’ yaşandığı dönem olan 2020’de de ne tablo kötüydü.1 kadın öldürüldü, 1058 kadın şiddet mağduru oldu.

2018’te 318 kadın ‘darp’ nedeniyle ALO 183’ü aradı, 166 kadın ‘rahatsızlık’, 162 kadın ‘şiddet tehdidi kullanma’ şikâyetiyle polise başvurdu.

Polise 2020 yılında 16 kadın ‘cinsel tecavüz’, 10 kadın ‘cinsel taciz’, 10 kadın da ‘zorla insan kaçırma’ şikâyetiyle ulaştı.

2018’in ilk 2 ayından 2024’ün ilk 2 ayına yüzde 47,57 artış

2018 yılının kurulduğu Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin ilk 2 ayında 103 kadın polise başvururken, 2024 yılının ilk 2 ayında bu rakam 152 olarak kayıtlara geçti. Aradaki değişim yüzde 47,57 artış gösterdi.