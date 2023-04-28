6 yıl 6 ay hapis

Girne’de 2022 yılında meydana gelen ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılanan Fuat Kayışkayan 6 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Sağer, sanığın 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Girne’de 6 ayrı eve girerek, 167 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin Sterlin ve 300 Euro çaldığını belirtti. Yargıç, Sağer sanığı işlediği suçlarla 6 kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın199-2015 yılları arasında işlediği suçlardan dolayı 26 sabıkası bulunduğunu, uslanmayarak defalarca aynı suçu işlediğine dikkat çekti.

Yargıç, sanığın 6 ayrı eve girerek, 6 kişiyi mağdur etmesini, müştekileri 167 bin lira, 2 bin Sterlin ve 300 Euro zarara uğratmasını, çaldığı ziynet eşyalarından bir kısmını kuyumcuya satarak, söz konusu kuyumcuyu 3 bin 900 lira zarara uğratmasını aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini, ailevi durumu kısmen hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığa hapislik dışından başka bir ceza verilemeyeceğini kaydeden Sağer, toplumu huzursuz eden, güven ortamını zedeleyen, aynı suçları pişmanlık duymadan tekrar işleyen bir kişinin toplumdan uzun süreli uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Yargıç Sağer, sanığı ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından 6 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.