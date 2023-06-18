6 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Lefkoşa’da dün Okullar Yolu Sokak boyunca, MH 882 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan 47 yaşındaki Ayfer Hasanoğlu, seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Arzum Cafe önüne geldiğinde, o esnada köpekten korkup kaçarken yola atılan 6 yaşındaki Simal Doğantürk’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Lefkoşa’daki kazada üç kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde seyreden Mustafa Oğulcan Faraş (E-28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrıldı.

Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Ekin Tuna, 21 yaşındaki Ayşe Gülyiğit ve 21 yaşındaki Gözde İşler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

Mağusa'da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Mağusa’da bugün İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 30 yaşındaki Emre Ali 196 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile o esnada karşı istikametten gelmekte olana 44 yaşındaki Hayat Karahasan yönetimindeki HJ 194 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.