6 saatte 4 kaza: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Dün akşamdan bugün sabaha 4 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı.

Kazalardan ikisinde sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazalardan ilki, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün takla atmasıyla sonuçlandı.

Bir diğeri ise Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde ters yönde ilerleyen şahsın karşıdan gelen araca çarpması sonucu meydana geldi.

Sonraki kaza ise alkollü sürücünün park halindeki araca çarpması sonucu yaşanırken, bir diğer kaza ise bir aracın, önünde ilerleyen araca çarpmasıyla yaşandı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Kazalardan ilki dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenierenköy - Yeşilköy anayolu üzerinde meydana geldi.

36 yaşındaki Vasıf Babili, yönetimindeki KD 629 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada yola aniden atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sola kırması neticesinde hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıktı, toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Ters yönde ilerledi, karşıdan gelen araca çarptı

Bir diğer kaza ise bugün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

MC 103 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden tehlikeli ve dikkatsiz şekilde ters yöne Lefkoşa istikametine doğru kullanan 54 yaşındaki Alaiddin Alisinanoğlu, karşı yönden Mağusa istikametine doğru aynı şerit içerisinde seyreden 25 yaşındaki Mehmet Üçokka yönetimindeki SH 062 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alındı.

Park halindeki araca çarptı, araç savrularak bir başka araca çarptı

Saat 03.00 sıralarında ise Lefkoşa’da Osmanpaşa caddesinde 183 mlgr alkollü içki tesiri altında aracını dikkatsiz bir şekilde kullanan 25 yaşındaki Abdulhamit Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıktı, park halinde bulunan GF 270 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan GF 270 plakalı araç, park halinde bulunan JT 789 plakalı araca çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JM 059 plakalı araç sürücüsü Abdulhamit Demir tutuklandı.

Arkadan çarptı, çarptığı araç savruldu

Son kaza ise 03.30 sıralarında Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde meydana geldi.

27 yaşındaki İkakke Abasi Emmanuel Akpan, 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSZ 171 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden 57 yaşındaki Mustafa Akerler yönetimindeki RY 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce öne doğru savrulan RY 575 plakalı araç yol kenarında bulunan bariyere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ZSZ 171 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.

Polis, tüm kazalarla ilgili soruşturma başlattı.