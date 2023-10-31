“6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörülüyor”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nde 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü açıkladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT’de 14. Saat programına katılarak KKTC 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi'yle ilgili bilgiler verdi.

BRT’nin haberine göre, Bakanlar Kurulu’ndan bugün onaylanarak Meclis’e gönderilen KKTC’nin 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nde 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü söyledi.

2024 bütçesinin 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına göre yapıldığına işaret eden Bakan Özemir Berova, bütçenin Meclis’e 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak sunulduğunu ifade etti.

“Bütçe Meclis’e 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak sunuldu”

Berova, şöyle konuştu:

“Bütçe Meclis’lerin esas ana görevlerinde bir tanesidir. Bütçe oluşturma adına 2019 yılında 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasını Meclis’ten geçirdik. Merkezi devlet yönetimini mali açıdan planlayan ve bu vesileyle de bütçe disiplinini sağlayan çok önemli bir yasa idi. İçerdiği maddelere uyum konusunda bir süreç geçmesi de mutlak süratle bir elzemdi. O gün bu yasayı geçirirken bu sürecin yaklaşık iki yıllık süreç alabileceğini düşünmüştük. Ancak araya pandeminin de girmesiyle birlikte 2021 yılında da yine bu yasanın öngördüğü şekilde bir bütçe ile Meclis’e gelemedik. Fakat 2023 yılında ilk kez bu yasaya uygun bir bütçe yapılabilmesi adına önemli bir adım atıldı. Bu yıl ise bütçe 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak sunuluyor.”

“DAÜ ve TÜK maalesef 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi içerisinde rakamsal olarak yer almadı, isim olarak kaldı”

2024 Merkezi Devlet Bütçesi'nin içeriği ile ilgili bilgi de veren Berova, DAÜ ve TÜK’ün 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi içerisinde rakamsal olarak yer alamadığını, isim olarak kaldığını belirtti.

Maliye Bakanı Berova, “Genel Bütçe olacak, özel bütçeli idarelerin bütçeleri de yine eş zamanlı olarak bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçirdik. Düzenleyici ve denetleyici idarelerle ilgili bütçeleri de geçireceğiz. Ve fonlarla Genel Tarım Sigortası Fonunun 2024 bütçesini de Bakanlar Kurulu’ndan geçirerek 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak Meclis’e sunuyoruz. Elbette ki yüzde yüze ulaşan bir şekilde bu yılda bir takım aksaklıklar yaşadık. Örneğin TÜK Bütçesi'nin geçmiş dönemde geçmeyen bütçeleri var. Onlar tamamlanamadığı için Toprak Ürünleri Kurumu Bütçesi rakamsal olarak gözükmeyecek. Önümüzdeki günlerde de bunu hallederek inşallah 2025 yılında bu bütçeleri de katacağız. Yine DAÜ ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Mali açıdan yürütülebilmesi konusunda çok büyük sıkıntılar var. Hem Eğitim Bakanlığı hem de üniversite ve bunlara bağlı olarak biz de Maliye Teftiş Kurulu'muzu orada çalışmak için gönderdik. KKTC’nin incisi DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulabilmesi için çalışmalar halen devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda da sonuca ulaşacağız. DAÜ ve TÜK maalesef 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi içerisinde rakamsal olarak yer alamadı. İsim olarak kaldı. Rakamsal alanları dolduramadık” dedi.

“2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nin en büyük payı genel bütçeye ayrıldı”

Özdemir Berova, Merkezi Devlet Bütçesi'nin en büyük payının Genel Bütçeye ayrıldığını da belirterek, “Genel Bütçenin yapılan çalışmalar sonunda Bakanlar Kurulu’nda 78 milyar 712 milyon TL’ye bağlandı. Bu arada tabi ki esas olan gelir gider dengesini tutturmaktır. Gelirlerimiz ise 71 milyar 932 milyon TL’de kaldı. Bu demektir ki 6 milyar 780 milyon TL’lik açık görüyoruz 2024 yılı Genel Bütçesi açısından” dedi.

“6 milyar 780 milyon TL’lik bütçe açığının önemli bir bölümünü gelir artırıcı adımlarla kapatacağız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, daha kontrollü bir ekonomi için yakın bir süre içerisinde e-faturaya da geçileceğini ve bunun için de otomasyon sistemi üzerindeki alt yapının hazırlandığını kaydetti.

Ülkede kredi kartı kullanımını daha da teşvik etmek adına çalışmalar içerisinde olduklarına da değinen Berova, “Gelir artıcı adımlarla 6 milyar 780 milyon TL’lik bütçe açığının önemli bir bölümünü 2024 yılı sonunda kapatacağımızı düşünüyorum” dedi.

Maliye Bakanı Berova, birtakım yasal düzenlemelerle de gelir artırıcı hamleler yapacaklarını da söyledi.