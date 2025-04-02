“6 konudan 4’ünde ilerleme kaydedildi”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la bugün yaptığı görüşmeyi “olumlu" olarak niteledi.

Güney medyası Hristodulidis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’ne karşı bazı taahhütler üstlendiklerini, bu nedenle görüşmenin hemen olmasını istediğini söyledi. "Vaat edilenlerin yerine getirilmeye başlandığını” belirten Hristodulidis ,6 konudan 4’ünde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.