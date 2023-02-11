6 kişi daha son yolculuklarına uğurlandı
Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 6 kişi daha son yolculuklarına uğurlandı.
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Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 6 kişi daha son yolculuklarına uğurlandı.
Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hayal Gençalioğlu, Aras Aktuğralı ve öğretmen Pamir Konuklu için Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Altı isim kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedildi.
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Etiketler : cenaze