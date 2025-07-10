Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde bugün yapılan trafik denetimlerinde toplam 6 kamyon sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde tehlikeli yük taşımak ve yıpranmış lastikle araç kullanmak gibi insan hayatını ve yolu kullanan diğer sürücüleri tehlikeye atan suçlardan dolayı, toplam 6 kamyon sürücüsünün rapor edildiği, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.