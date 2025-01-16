6 günde 5 kişiyi kaybettik
Kıbrıs’ın kuzeyinde son 6 gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardı ardına gelmesi, yol güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Serap ŞAHİN
Kıbrıs’ın kuzeyinde son 6 gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardı ardına gelmesi, yol güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Trafikte gerçekleşen 5 ölümün de son 6 gün içerisinde olması dikkat çekti.
İlk olarak 10 Ocak Cuma günü Taşpınar-Bostancı anayolunda traktörüyle kaza yapan 68 yaşındaki Salih Özgünalp hayatını kaybetmişti.
13 Ocak Pazartesi öğle saatlerinde Ercan- İskele Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit kendisine kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Yine pazartesi akşam ise Çayırova-Büyükkonuk anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 50 yaşındaki Atlen Ekren hayatını kaybetmişti.
14 Ocak tarihinde Çamlıbel- Yılmazköy Anayolu’nda meydana gelen kazada 81 yaşındaki Özenç Sarp 2 gün süren yaşam mücadelesini 16 Ocak’ta kaybetti.
Yine 16 Ocak tarihinde Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu’nda gerçekleşen kazada 27 yaşındaki Furkat Bazarow olay yerinde yaşamını yitirdi.