6 düzensiz göçmen daha karantina yurdundan kaçtı!

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nda Polis gözetiminde bulunan ve COVID-19 olan 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen daha firar etti.

Cezaevi yönetimi kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; söz konusu göçmenler mahkum değildi, polis gözetiminde karantina yurdunda bulunuyorlardı.

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde de benzer durumda bir kişinin yurttan kaçtığı öğrenilmiş, resmi makamlar tarafından bu yönde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Pozitif olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan ve buradan kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili, nasıl kaçtıkları merak konusu olurken, halk arasına karışıp karışmadıkları ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.