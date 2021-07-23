Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tatar: Maraş açılımı eski sakinlerine iadeyi mümkün kılacak
6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı

6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı

Çatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.

A+A-

Çatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13:20 sıralarında Çatalköy'de Olive Tree tesislerinin batı kısmındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisindeki çam ağaçları ile makilik alan yandı. Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.  Soğutama çalışmaları devam ediyor.

FOTO: CENK GÜRÇAĞ

Bu haber toplam 320 defa okunmuştur
Etiketler : ,