Çatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13:20 sıralarında Çatalköy'de Olive Tree tesislerinin batı kısmındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisindeki çam ağaçları ile makilik alan yandı. Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutama çalışmaları devam ediyor.

FOTO: CENK GÜRÇAĞ