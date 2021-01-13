6 bin TL ödediler, ileride yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun’, ‘ciddi darp’, ‘kasti hasar’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.Y.E.E., F.N.S.J., A.M.E., A.M.A., A.M.A., A.A.M.A., ve A.K.M.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkoçak, olayın 1 Ocak tarihinde Monaf Alhakim’i ciddi şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı marka aracın iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde zanlıların tespit edildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve her zanlının 6 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.