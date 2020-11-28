6 bin ahşap blok 160 ünlü alıntı

Devrim DEMİR

"Yok Olan Duvar" interaktif duvar enstalasyonu, Avrupa'nın çeşitliliğini yansıtan Avrupa yüksek ve popüler kültüründen alıntı sözleri, bir araya getiriyor.

"Yok Olan Duvar" Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği iş birliğiyle yarın da 11.00-20.00 saatleri arası Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda sergilenecek.

Popüler sözlerden oluşan bir seçki…

"Yok Olan Duvar", Goethe-Institut tarafından Alman AB Konseyi Başkanlığı sebebiyle sunulan interaktif bir sanat enstalasyonu. Enstalasyon, ünlü sözlerden - şarkı sözlerinden, şiirlerden, en sevilen filmlerden, romanlardan ve felsefi eserlerden - yerel açık çağrı sürecinde Avrupalılar tarafından gönderilmiş olan popüler alıntı sözlerden oluşan bir seçki sunuyor.