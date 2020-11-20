“6 bin 400 Euro çalındı”

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.E.N, J.O, U.M.O ve U.M.N dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 16 Kasım 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında zanlı C.E.N’nin beraberinde henüz isimleri tespit edilemeyen 4 erkek şahıs ile birlikte, aralarında daha önceden husumet bulunan Leonard Chukwu'nun Yenikent'teki ikametgahına izinsiz girerek mülke tecavüz suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis memuru Yorgancı, zanlıların Leonard Chukwu'yu evinde darp ettiğini dile getirerek, evde bulunan I Phone 11 Pro marka cep telefonunu, oturma odası içerisinde saklanan 6 bin 400 Euro nakit parayı ve bir adet Apple marka laptopu sirkat edip soygun suçunu işlediğini bildirdi.

Polis soruşturmasının aynı gün başlatıldığına işaret eden Yorgancı, Leonard Chukwu'ya ait I Phone 11 marka cep telefonunun zanlı J.O’nun tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Yorgancı, 17 Kasım 2020 tarihinde zanlılar C.E.N ve J.O’nun derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, 18 Kasım 2020 tarihinde ise mahkeme huzuruna çıkarılan söz konusu zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri verildiğini anlattı.

Temin edilen bu süre zarfında C.E.N ikinci bir gönüllü ifade vererek bu suçları 4 kişi ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğine dikkat çeken Yorgancı, bu ifadenin teyit tekzib çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Yorgancı, 19 Kasım 2020 tarihinde aynı apartmanın başka bir dairesinde ikamet etmekte olan Solomon Okechi Uchendu'nun da polise yapmış olduğu şikâyette olay günü ikametgâhında bulunan 1 adet Samsung marka televizyon ile bir adet playstation 4 marka oyun cihazının sirkat edildiğini bildirdiğini ve iki hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

İkinci şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlı U.M.O ve zanlı U.M.N’nin ikametgâhı içerisinde mahkeme emri ile arama yapıldığını belirten Yorgancı, yapılan arama sonucunda birinci şikâyetçi Leonard Chukwu'ya ait Apple marka laptopun ve ikinci şikâyetçi Solomon Okechi Uchendu'ya ait Samsung marka televizyon ve Playstation 4 marka oyun cihazının bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Yorgancı, U.M.O ve U.M.N’nin 19 Kasım 2020 tarihinde mahkeme emri ile tutuklandığını bildirdi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini söyleyen Yorgancı, aranmakta olan şahısların söz konusu olduğunu ve çalınan 6 bin 400 Euro nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu kaydetti.

Yorgancı, alınması gereken birçok ifadenin, aranmakta olan emare ve şahısların bulunduğuna dikkat çekerek, zanlıları serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceğini, bu nedenle zanlıların 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.