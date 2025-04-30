6 ay hapis cezası verildi
Lapta’da yaşanan olayda eşine şiddet uygulayan Mustafa Bozkaya hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi.
Lapta’da yaşanan olayda eşine şiddet uygulayan Mustafa Bozkaya hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi.
Başkan Banu Soyer, Kıdemli Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı yargıç Sağer okudu.
Yargıç, sanık Mustafa Bozkaya’nın 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Alsancak’taki ikametgâhlarının salonunda, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında imam nikahlı eşi N.A.’yı elleriyle boynundan tutup sıkarak darp ettiğini ifade etti.
Yargıç, sanığın müşteki kadına yüksek sesle “Valizini ve eşyalarını al, git buradan” diyerek İtale-i Lisanda bulunduktan sonra, mutfak çekmecesinden aldığı 40 cm uzunluğunda ve 20 cm ağız uzunluğundaki ekmek bıçağını sallayarak eşinin sol omuzunda 10 cm’lik kesik meydana getirdiğini belirtti.
Yargıç, sanığın akabinde eşinin sağ yüzük parmağını tutup bükerek, kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını kaydetti.
Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği “Yaralama, Vahim Zarar, Ciddi Darp, ve İtale-i Lisan suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi.