“57.Sayfa”nın tanıtım ve imza etkinliği pazartesi
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit’in, “57.Sayfa” adlı ilk şiir kitabının tanıtım ve imza etkinliği pazartesi günü yapılıyor.
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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit’in, “57.Sayfa” adlı ilk şiir kitabının tanıtım ve imza etkinliği pazartesi günü yapılıyor.
KTOÖ Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada etkinliğin saat 17.00'de dernek binasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kitap satışından elde edilecek tüm gelirin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine bağışlanacağı belirtilen açıklamada, “57. Sayfa “ kitabının sponsorluğunun Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapıldığı belirtildi.
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