53 araç trafikten men edildi, 11 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 53 araç trafikten men edildi, 11 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün geceden başlayan ve günün ilk saatlerine kadar ülke genelinde devam eden trafik denetimlerinde, toplam 1897 araç sürücüsü kontrol edildi.

116 sürücü yasal hız sınırın üzerinde süratli 43’ü alkollü içki tesiri altında, 2’si de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Gerçekleşen denetimlerde 53 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü de tutuklandı.