52 yaşındaki hasta yoğun bakıma alındı

Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören 52 yaşındaki bir erkek hastanın solunum sıkıntısı ve oksijen yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Pandemi Hastanesi Sorumlu Başhekimi Dr. Erol Uçaner, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide söz konusu hastanın solunum güçlüğü çektiğini, daha sıkı takip edilmesi için yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Uçaner, “Hasta entübe değil, solunum sıkıntısı var, daha yakından ve daha sıkı takip edilmesi için yoğun bakıma alındı” dedi.