500’er bin TL nakit teminat yatırmasına karar verildi, ehliyetine de el konuldu

25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan M.K. teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı, 500 bin TL nakit teminat yatırması, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verilirken zanlının ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Yusuf Türkkal mahkemede olguları aktardı. Polis, 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun üçüncü kilometresinde, yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile seyreden M.K.’nin diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptığını, bu esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı araçla çarpıştıklarını hatırlattı. Polis, Miralay’ın aracının zanlının aracının arka kısmına çarptığını ve çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis memuru kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını dile getirdi.

“Telefon dökümleri bekleniyor”

Polis memuru, zanlının 29 ve 31 Ocak tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, Miralay’dan alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını açıkladı. Polis memuru, 2 kişiden ifade alındığını mahkemeye aktardı. Zanlı ile Miralay’ın telefon dökümlerinin beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Zanlının ehliyetine el konuldu

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, ayrıca davası görülünceye kadar ehliyetine el konulması talebinde de bulundu. Polis, zanlının herhangi bir sabıkası olmadığına da değindi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 500 bin TL nakit teminat yatırmasına, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca zanlının ehliyetine geçici olarak el konulmasına da karar verdi.