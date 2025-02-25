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50 yılın en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

50 yılın en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık değeri aşıldı.

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Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık değeri aşıldı.

Meteoroloji Dairesi verilerine göre 1975-2025 yılları arasındaki 50 yıllık periyot içinde kaydedilen en düşük sıcaklık-5.4 iken, 25 Şubat 2025 tarihinde Geçitkale İstasyonu’nda -6.2 olarak ölçüldü.

Aynı gün birçok bölgede de kendi sıcaklık rekorları kırıldı. Akdoğan -5.7 °, Kırıkkale -5.5 , Lefkoşa -5.3 , Salamis -4.1 , Vadili -3.9 , Sandallar -3.8 , Çayırova -3.8 , Beyarmudu -3.4 ve Çayönü -3.4 ile tarihlerindeki en düşük sıcaklıkları gördü.

Fotoğraf: Merdiye Arslansoylu (sosyal medya)

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