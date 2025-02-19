“50 yılda 2 bin 20 kişi trafikte hayatını kaybetti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, trafik konusuna değindi. Trafiğin özü itibarı ile bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirildiğini söyleyen Özuslu, trafiğe sadece teknik makamların değil Dünya Sağlık Örgütü’nün de kafa yorduğunu dile getirdi.

Hükümet programında trafik ve karayolları ile ilgili neler yazdığını aktaran Özuslu, “Tek bir adım dahi atılmadı” dedi. Özuslu, 1975’ten bu yana 50 yılda Kıbrıs’ın kuzeyinde 108 binin üzerinde kaza olduğunu, 50 bin civarında kişinin yaralandığını, 2 bin 20 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. “Bu rakamlar korkunçtur” diyen Özuslu, trafik kazalarının önlenebileceğini vurguladı.

Trafik kazalarının dünyadaki ölüm nedenleri arasında 11’nci sırada geldiğine dikkat çeken Özuslu, gelişmiş sayılan ülkelerde insan odaklı işler yapıldığını ifade ederek, ülkede ise yol aydınlatması konusunda yetki karmaşası yaşanmasını eleştirdi.

“Evet, trafik bir halk sağlığı sorunudur” diyen Özuslu, hastalık başladıktan sonra değil öncesinde tedbir alınması gerektiğini söyledi. Sami Özuslu, hükümete, insan hayatıyla ilgili konularda konsantrasyon çağrısında bulundu.

Trafikte bir buçuk ayda 10 kişinin hayatını kaybettiği dile getiren Özuslu, “Vizyonsuz, hedefsiz, kaptansız gemiyle gideceğimiz yer, iyi bir yer değil” dedi.