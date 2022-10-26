50 gram uyuşturucu ile ülkeye geldi, tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 15:00 sıralarında, ülkeye giriş yapan 42 yaşındaki Z.A.’nın üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.D. (E-50) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.