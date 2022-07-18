50 bin TL’lik parça ve bakır kablo çaldı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam değerleri 50 bin TL’nin üzerinde olan buzluk parçaları ve bakır kabloları çalan zanlı H.T. bir kez daha mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı H.T.’nin Sirkat suçuyla mahkemede olduğunu söyledi. Polis, 3 Temmuz ila 7 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir başka şahsa ait olan; iki adet 14 bin TL değerinde buzluk kompresörü, 2 adet toplamda 25 bin TL değerinde buzluk ünitesi, 3 adet toplamda 15 bin değerinde bakır yer altı kablosunun zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 14 Temmuz 2022 tarihinde zanlının tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde incelediğimiz kamera görüntülerinde zanlı 5 Aralık 2021 tarihinde JK 920 plakalı aracı ile bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 14 Temmuz günü mesele ile ilgili olarak zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının suçunu itiraf ettiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şahsi olarak 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.