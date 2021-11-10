“50 bin 642 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmedi”

Pazarlamacı olarak çalıştığı iş yerinde dağıttığı mallara karşılık aldığı 50 bin 642 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyerek aldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı H.Ö. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban zanlı H. Ö.’nün “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şaban, zanlının Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan ile 9 Kasım tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50 bin 642 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Şaban, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek, tespit edilmesi gereken market sahiplerinin ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu vurguladı. Polis memuru Soner Şaban, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu belirterek zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.