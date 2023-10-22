50 araç sürücüsü trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1994 araç sürücüsü kontrol edildi, 50 araç sürücüsü trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Ülke genelinde polis tarafından toplam 1994 araç sürücüsü kontrol edildi.123 araç sürücüsü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 43’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontroller sonucunda 1 araç sürücüsü tutuklandı, 50 araç ise trafikten men edildi.