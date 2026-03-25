5 yılın ardından “Love Erdoğan” davası geri çekildi

Sol Hareket üyelerine Mağusa'daki "Love Erdoğan" pankartlarına zarar verdikleri iddiasıyla "uygunsuz hareket" ve "gizli ittifak" suçlaması ile getirilen davada savcılık 5 yıl sonra suçlamaları geri çekti, sanıklar beraat etti.

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, 11 Mart 2021 tarihinde yasadışı AKP Mağusa Gençlik Kolları’nın şikâyeti üzerine tutuklandıklarını, telefonlarına el konulduğunu ve haklarında dava okunduğunu belirterek, 5 yıldır devam eden davanın sonuçlandığını açıkladı.

Korkmazhan, savcılığın “suç işlemek için gizli ittifak oluşturma” gerekçesiyle açtığı davayı geri çektiğini ifade ederek, “Hepimiz beraat ettik. 5 yıl önce gaspedilen telefonlarımızı geri almak için gerekli başvuruları yaptık” dedi.

Aynı süreçte Erkan Çavuş ve Buse Güzelay hakkında yeni bir dava okunduğunu belirten Korkmazhan, “İlgili afiş panosuna zarar vermeye niyet etmişler ama yapmamışlar. Bu suçmuş! Teminata bağlandılar, serbest bırakıldılar ve dava, dosya kapandı” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, açıklamasında “Sonuç olarak polis ve savcılık uyduruk iddialar ve davalar ile 5 yıl boyunca sürdürdürdüğü siyasi baskı ve susturma çabasını devam ettiremedi. Çünkü susmadık ve susmayacağız” dedi.

Korkmazhan, Seyit Rıza’nın sözlerini uyarlayarak, “Biz sizin yalanlarınızla baş edemedik bu bize dert olsun. Ama biz de sizin önünüzde diz çökmedik, bu da size dert olsun” ifadelerini kullandı.