“5 yıl içerisinde kumarhane sayısını 150’ye çıkabilir”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, “Güzelyurt ve Lefke Bölge Sorunları” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahiner, gözünü karartmış olan, emeğini acımayan bir hükümet olduğunu savundu, eleştirilerde bulundu.

Bakanlık denetçileriyle ilgili konuşan Şahiner, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na değindi.

Şahiner, “Bu ülkede kumar bağımlılığı vardır ve bu yüzden intiharlar, ölümler oldu, yuvalar yıkıldı, işini kaybeden insanlar oldu.” dedi.

“Bağımlılığın her türlüsü kötü olduğu gibi kumar bağımlılığı da kötüdür.” diyen Şahiner, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Onaylanan ve başvuru yapılan kumarhane proje sayılarına ilişkin yerinden söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, kumarhane izinleri için yasada konulan şartlar hakkında bilgi verdi. Berova, şartların yerine getirilmediği takdirde ön izinlerin iptal edileceğini kaydetti.

Şahiner, riskin daha büyük olduğunu, düzenlemelerle 5 yıl içerisinde kumarhane sayısının 150’ye çıkabilme olasılığını olduğunu savundu.

Maliye Bakanı Berova ise, bugüne kadar verilen izinlerin yıllara dağıtılarak verildiğine dikkat çekerek, bu izinlerin yarısından fazlasının da CTP döneminde verildiğini belirtti ve kanalizasyon gibi belediyelere yaratacağı sıkıntıların önceki dönemlerde de geçerli olduğunu ifade etti.

Vergiden muaf tutulmaya yönelik beyan edilen otel maliyetlerinin risklerine de işaret eden Şahiner, maliyetlerin beyan edilenden daha düşük olabileceğine yönelik örnekler vererek, sektörün karlılığı hakkında konuştu.

‘KKTC’ vatandaşlarının kumar bağımlılığı riskine de değinen Şahiner, kumarhane izinlerinin artırılmasına karşılık ‘KKTC’ vatandaşlarının girmesine izin verilmesi yönünde kumarhane sahipleriyle bir pazarlık yapılıp yapılmadığını sordu.

Şahiner, ekonomik yıkımın önlenmesi için Cumhurbaşkanı’nın bu yasayı meclise geri yollaması gerektiğini savundu.

Maliye Bakanı Berova:

Maliye Bakanı Özdemir Berova, son olarak kürsüye çıkarak, eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Berova, tasarının çalışıldığı ilgili komitede görev yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin, “sorumlu şans oyunları politikaları çerçevesinde, kumarhanelere KKTC vatandaşlarının belli koşullar altında girmesi için nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda çalışılması gerektiği” ifadesinin tutanaklarda yer aldığını kaydetti.

Berova, işletme ruhsatının üç yıldan 10 yıla çıkarılmasına ilişkin düzenleme hakkında da konuşarak, “bu düzenlemenin denetimden uzaklaştıracağı” iddiasının doğru olmadığını belirtti. Berova, şans oyunları salonu ruhsatındaki zorunluluklar kapsamında, vergiler gibi yıllık denetimlerin ve zafiyetlerin giderilmesi konusundaki tedbirlerin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Meclis Genel Kurulu bayramdan sonra çalışmalarına devam edecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nun çalışmaları tamamlandı.

Genel Kurulu, bayram tatilinin ardından, 10 Haziran Salı günü saat 10.00’da toplanacak.