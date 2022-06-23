5 yaşındaki Emirhan yoğun bakımda
Gönyeli'de otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda.
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Gönyeli'de otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda. Dün saat 12:15 sıralarında, Gönyeli’de Kovalık Yolu Sokak üzerinde Darligton Chinemerem NNYIGIDE (E-25), yönetimindeki SN 199 plakalı araç ile kuzeydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan sağına doğru yolu koşarak geçmeye çalışan Emirhan Tekbaş’a (E-5) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Emirhan Tekbaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası