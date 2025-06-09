“5 turist, şoförü ciddi şekilde darp etti"

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, bugün bir şoförün, taşıdığı yolcular tarafından darp edildiğini iddia etti. Akandere'nin açıklamasına göre, olay bir havaalanı transferi sırasında yaşandı; kazaya karışan şoför, yolcular mağdur olmasın diye başka araç organize etmeye çalışırken saldırıya uğradı.

Akandere, 5 turistin bir şoföre saldırarak kolunu kıracak kadar şiddet uyguladığını öne sürdü.

Olayı “vahim” olarak niteleyen Akandere, “Bu kesinlikle kabul edilecek bir şey olamaz” dedi.

"Her gün yollarda olan meslektaşlarımızın hayatlarının ne olacağı hiç belli değil” diyen Akandere, saldırıya uğrayan şoföre geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

“Şoför meslektaşımız yalnız değildir” ifadesini kullanan Akandere, polis soruşturmasına güvendiklerini ve suçluların cezalandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Polis olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.