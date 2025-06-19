5 ton Kıbrıs Cumhuriyeti mühürlü et tespit edildi

Gaziköy-Paşaköy yolunda düzenlenen “Kaçak Et Kapanı” operasyonunda, yaklaşık 5 ton Kıbrıs Cumhuriyeti mühürlü eti yasa dışı şekilde taşıdığı tespit edilen O.Ş. yakalandı. Polis takibinden kaçmak isteyen zanlının aracı bataklığa saplandı, olay yerinden yaya olarak kaçan zanlı aynı gün tutuklandı.

O.Ş. "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19Haziran 2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Gaziköy-Paşaköy arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Kaçak Et Kapanı operasyonu kapsamında Gaziköy'den Paşaköy istikametine doğru seyreden ve aşırı yük taşıdığı tespit edilen aracın takibe alındığını söyledi.

Polis, araca dur ihtarı yapıldığını ancak sürücünün hızını artırarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

Polis, aracın yol üzerinde bulunan çamurlu arazi içerisine saplandığını, sürücünün olay yerinden koşarak kaçtığını anlattı.

Polis, yapılan kontrolde araçta yaklaşık 5 ton Kıbrıs Cumhuriyeti mühürlü et tespit edildiğini, akabinde plakalı aracın zanlı adına kayıtlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturtma başlatıldığını kaydetti.

Zanlıya ait telefon dökümleri ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirten Polis, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu da kaydetti.

Zanlının 2024 yılında da aynı suçtan açıkta meselesi bulunduğunu ve aleyhinde dosya tazmin edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.