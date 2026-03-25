Tiyatroya emek veren isimlerin onurlandırıldığı “5. Tiyatro Başarı Ödülleri” sahiplerini buluyor.

Birinci Sanat ile İpek Denizli Sanat Atölyesi iş birliğinde düzenlenecek ödül töreni, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında, saat 16.00’da, Kıbrıs Genç TV Birinci Plaza – Meral Tekin Birinci Konferans Salonu’nda yer alacak.

Törenin sunuculuğunu Ertaç Hazer ve Feyzan Korur üstlenecek. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarını Birinci Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ile İpek Denizli Sanat Atölyesi sahibi İpek Denizli yapacak.

Törende, tiyatrocular Aliye Ummanel, Cevahir Caşgir, İlkşen Varoğlu Atik ve Nergül Tuncay Fellahoğlu’nun özgeçmişleri okunacak ardından başarı ödülleri sunulacak.

Törende ayrıca tiyatro sanatına uzun yıllar katkılar sunan Hüseyin Köroğlu’na “Sanata hizmet Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” takdim edilecek. Törende, tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlayan sanatçılar ve emek veren isimler de “Meslek Başarı Ödülleri” ile onurlandırılacak.