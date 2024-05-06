“5 sene sonra bazı köylerde sandık kurmanıza gerek kalmayacak"

“Yabancıların, Kıbrıs’ın kuzeyinde taşınmaz mal edinmesindeki yasal sınırlamaya uymalarını sağlamak için bazı tedbirlerin alınması” ve “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, taşınmaz mal edinme konusunda bazı ayrıcalıklar tanınması" yönünde değişiklikler de barındıran “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tasarının ilk haliyle son hali arasında çok ciddi farklar oluştuğunu belirtti.

CTP’nin yaklaşık 3 yıldır, yabancılara mal satışı konusunda yasal değişiklik yapılmasını dile getirdiğini ancak söz konusu değişikliğin gündeme gelme nedeninin Türkiye ve batıdaki medyada çıkan “İsrailli, Rus ve Ukraynalı kişilerin mal edinmesi” şeklindeki haberlerden kaynaklandığını söyledi.

Tartışılmakta olan yasa tasarısının farklı bir noktadan başlayıp, bambaşka bir noktaya geldiğini söyleyen Erhürman, “Düzenlemede, geçmişe ve geleceğe dönük nüfus, toprak ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili hiçbir şey kalmadı” dedi.

Erhürman, “Bu düzenleme en iyi ihtimalle –ki hukuki açıdan soru işaretleri barındırıyor- istatistiki verilerimizi biraz daha iyi hale getirmeye yarayacak. Ama başka hiçbir işe yaramayacak bir metin var karşımızda. Bu metin mevcuttan da fazla yabancının mülk edinmesini amaçlayan bir metne dönüştü” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının ilk haline ve gelinen noktaya ilişkin örnekler veren Erhürman, “İlk metinde, eğer bir konut projesi ortaya konacaksa, yüzde 50’sinin yabancılar, yüzde 50’sinin ise KKTC vatandaşları tarafından satın alınmasına ilişkin bir kota vardı. Bu önce yüzde 80’inin yabancılar, yüzde 20’sinin KKTC yurttaşları tarafından satın alınması noktasına geriledi. Daha sonra da söz konusu yüzde 20’nin, TC veya KKTC vatandaşları tarafından satın alınması noktasına getirildi. Burada sözünü ettiği TC vatandaşları, TC kökenli vatandaşlarımız değil. Hiç KKTC vatandaşı olmayan, sadece TC vatandaşı olan kişilerin satın almasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Yani gelinen noktada 1000 daire yapılacaksa, 1000’inin de KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından satın alınabileceği bir noktaya gelindi” şeklinde konuştu.

“KKTC vatandaşlarının alım gücü yükselen fiyatlardaki konutları daireleri almaya yetmiyor” diyen Erhürman, “Gelinen noktada yabancılar her projede 100’de 100’ü alabileceği için, konut fiyatlarının düşmesi noktasında düzenlemenin hiçbir manası kalmayacak. İster TC ister İngiliz; yabancı olup da buradan daire satın alabilecek birinin gelir düzeyi, teorik olarak bizim yurttaşlarımızdan daha yüksektir” dedi.

Tufan Erhürman, “Tasarıda gelinen noktanın sonucu ne olacak? Belli bölgelerin tamamı yabancı olacak. O bölgelerden mülk alan yatırımcıları vatandaş yapmak gibi bir sürece girmezseniz, 5 sene sonra bazı köylerde sandık kurmanıza, seçim çalışması yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü vatandaş bulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.