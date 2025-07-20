5 Milyon Lefkoşa’da

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “91303” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satılan "91303" numaralı bilete isabet etti.

15 Ağustos’da da ‘Çıkana kadar çekiliş’

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 4 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 250 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

Tam liste gelecek...