“5 makine tamir edilmedi, sadece 2 tanesi devrede”

Elektrik Çalışanları Sendikası Başkanı (EL-SEN) Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik’teki beş makineyi tamir ettirdiğini söylediğini ancak dip yakıt sorunu ve yedek parça eksikliği yüzünden makinelerin tam olarak devreye alınamadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, sadece 2 makinenin tam olarak devreye alındığını kaydetti, “Makineleri aynı anda devrede tutma çabası, çamur yakıt ve hala eksik yedek parça yüzünden mümkün olamamaktadır” açıklamalarında bulundu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Güne yine büyük bir yalanla uyandık. Başbakan, kameralar önünde, Teknecik’teki beş makineyi tamir ettirdiğini söyledi. Gerçek bu değil: Teknecik emekçileri dün geceden beri yine insanüstü bir gayretle yoku var etmeye çalışıyor. Ama dip yakıt sorunu ve yedek parça eksikliği yüzünden makineler tam olarak devreye alınamıyor.

Şu anda sadece iki makine tam olarak devreye alınabilmiştir. Makineleri aynı anda devrede tutma çabası, çamur yakıt ve hala eksik yedek parça yüzünden mümkün olamamaktadır. Sayın Başbakanı bir kez daha ciddiyete ve asıl işiyle meşgul olmaya çağırıyoruz. Racon kesip halka yalan söylemeyi bıraksın ve kalıcı çözüm için gerekli adımları atsın. Kendisinden bulunduğu yerin ağırlığına yakışan hareketler bekliyoruz.

Şovunu yapıp racon kesenleri boş verin. Biz işimize bakıyoruz. Onlar kötü yönetip kötü yakıtla sabote ediyor, biz inadına temizleyip kırılanları gece gündüz durmadan çalışıp tamir ediyoruz. KIB-TEK’in sonu KTHY gibi olmayacak!”