5 hemşire COVID-19

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşire ve Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin PCR testleri pozitif çıktı.

5 hemşirenin COVID-19 olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapıldığını ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibi yapıldığını açıkladı.

Açıklamada; “Pozitif çıkan hemşireler ve temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınan hemşirelerin yerine personel görevlendirilmiş olup, gerekli tüm önlemler alınmıştır.” denildi.