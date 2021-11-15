5 aracı soydular, 3 tutuklu

Tuzla- Mağusa bölgesinde Kasım ayında yaşanan ‘araç içerisinden hırsızlık’ olayları ile A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve C.S.(E-20) tutuklandı.

Polis, 3 zanlıya yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa Soyer’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi Soyer’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat Akgün’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen Nadiroğlu’na ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş Çakıroğulları’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.