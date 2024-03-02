Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 96 araç sürücüsü kontrol edildi. 459 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi.

Denetimler sonucu, 213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 459 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılıldı.

5 araç sürücüsü tutuklanırken, 52 araç ise trafikten men edildi.