4G/5G için ihaleye çıkılıyor: “4G’yi 1 yılda ülkenin yüzde 70’ine ulaştırmayı hedefliyoruz”

Ertuğrul SENOVA

Bakanlar Kurulu, 4G/5G mobil haberleşme teknolojileri için ihaleye çıkılmasına karar verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ihale bedelinin 31 milyon Dolar olduğunu ve 4G teknolojisini 1 yılda ülkenin yüzde 70’ine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

5 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ihaleye, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından çıkılacak. İhaleyi kazanan işletmecilere yine Kurum tarafından Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi verilecek.

Arıklı: “4G’yi 1 yılda ülkenin yüzde 70’ine ulaştırmayı arzuluyoruz”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4G teknolojisini 1 yılda ülkenin yüzde 70’ine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İhale bedeli 31 milyon Dolar

İhaleye iki firmanın katılmasını beklediklerini belirten Arıklı, ihale bedelinin 31 milyon Dolar olarak belirlendiğini, yeni teknolojiye geçerken her firmanın 30 – 40 milyon dolar yatırım yapması gerekeceğini de ifade etti.