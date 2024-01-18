466 promille direksiyon başına geçti, kaza yaptı

Girne'de bu sabah 466 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 43 yaşındaki Irena Brannigan kaza yaptı, kaza sonrasında tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de bu sabah saat 06:30 sıralarında, 466 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 43 yaşındaki Irena Brannigan, ZRA 160 plakalı aracı ile kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjün bordür taşlarına çarptı, sonrasında da karşı şeride geçip, savrularak tekrar orta refüjde durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.