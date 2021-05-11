450 kg kaçak et, 2 tutuklu

Girne’de düzenlenen operasyonda Kıbrıs’ın güneyinde kaçak olarak geçirilen 449.80 kilogram kaçak etle yakalanan B.M ve M.A.E, “askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan” Lefkoşa’da, “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan ise Girne Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, zanlıların 07.05.2021 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “ Gümrüksüz ml tasarrufu” ve “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçuyla mahkeme huzurunda olduklarını belirtti.

Polis, Özel Soruşturma Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine, Girne'de, Patara Sitesi'nde faaliyet gösteren “Erdoğan Kasap” isimli işyerinde, işletme sahibi Girne'de zanlı M.A.E’nin tasarrufunda siyah poşetler içerisinde güney mühürlü toplam 449.80 kg gümrüksüz et tespit edildiğini anlattı.

Soruşturma neticesinde, zanlının etleri Girne'de sakin B.M aracılığıyla güneyde ikamet eden bir kişiden temin ettiğini ve etlerin de Beyarmudu'ndan teslim aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

2 kişi daha aranıyor…

Polis, mesele ile ilgili olarak meselede bağlantısı olduğu tespit edilen iki şahıs halen daha arandığını, iki zanlının telefonlarının ileri soruşturma için emare olarak alınıp incelemeye gönderildiğini de belirtti.

Polis, zanlıların dava tebliği tebliğ edilmiş olup yazılı davalarına "Mahkemede konuşacağım” deyip imza ettiklerini de söyledi. Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olup Girne'de ikamet ettiğini belirterek, bu safhada mesele ile ilgili olarak zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmaları, 2’şer kefilin 75’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Zanlılar ayrıca kaçak et meselesi ile ilgili olarak çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde de teminata bağlandı. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın ise zanlıları yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, Zanlı Bülent Mayın için 50 bin TL değerinde, Zanlı Muhammet Ali Erdoğan için ise 75 bin TL değerinde birer kefilin kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.