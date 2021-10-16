45 yatırımcının pasaportları geri alınıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun son toplantısında, yasanın ön koşullarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, 39 yatırımcı ve 6 aile üyesi olmak üzere toplam 45 kişiden Kıbrıs vatandaşlığını geri almaya karar verdi.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün Bakanlar Kuruluna sunduğu “gizli raporun” ardından, Bakanlar Kurulunun 39+6 yatırımcıdan Kıbrıs vatandaşlığının geri alınmasına ve altın pasaportların iptal edilmesine karar verdiğini yazan Fileleftheros, diğer 47 kişinin takipte olduğunu, 6 kişinin de araştırıldığını kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilen kişiler arasında, gerek yurt dışında aranan gerekse ülkeleriyle açık hesapları bulunan ve fark edilmeden ülkeden çıkmayı başaran yüksek riskli yatırımcılar yer alıyor.

Söz konusu kararları Mirona Nikoleta başkanlığındaki vatandaşlıklarla ilgili komitenin verdiği listeye göre alındığı da açıklandı.

Fileleftheros, Finlandiya’da ada satın alan Kıbrıs vatandaşlığı sahibi Rus Oligark Igor Kasaev’in de takipte olan kişiler arasında bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Marios Pelakanos ise dün yaptığı yazılı açıklamada, 39 yatırımcı ile 6 aile üyesinin Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılması sürecini başlatmaya aynı zamanda Bakanlar Kurulunun bir yatırımcı ile bir aile üyesinin vatandaş yapılmasıyla ilgili eski kararını da iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

Nikolatu başkanlığındaki vatandaşlıklarla ilgili komitenin, sunduğu raporda 102 kişiyle ilgili olarak, vatandaşlığın geri alınması olasılığının da dahil olduğu bazı önlemler önerdiğini yazan Politis ise, Kıbrıs Bakanlar Kurulunun kararı konusunda Avrupa Komisyonu’nun da bilgilendirileceğini kaydetti.

Gazete vatandaşlıkların geri alınması prosedürünün çok kolay bir şey olmayacağını, çünkü ne zaman ne nasıl sonuçlanacakları bilinmeyen hukuki zorluklar yaşanmasının beklendiğini ekledi.