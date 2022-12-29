45 dakikada 4 mağazada hırsızlık yapan zanlılar ‘öğrenci’ çıktı

Lefkoşa’da, 45 dakika içerisinde art arda dört mağazada hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların öğrenci statüsünde bulunduğunu belirtti, mahkemenin uygun gereceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme ise, kefalet senedi ve teminat şartıyla, zanlıların tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Neler yaşanmıştı?

Polis, mahkemeye aktardığı bilgilerde, N. G. ve I. B. isimli zanlıların, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 ila 18.45 saatleri arasında; yani 45 dakikada; arka arkaya dört mağazaya girip her birinden farklı eşyalar sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, 26 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'daki "GUESS" isimli konfeksiyon mağazasından toplam 649 TL değerindeki siyah renk erkek tişört sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'da "Passion" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden de toplam değerleri 2 bin 550 TL değerinde toplam 4 adet erkek tişört ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların bu kez de saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da "VANS" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2 bin 187 TL olan 3 adet erkek tişörtü sirkat ettiklerini belirten polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da "Kılıf&Kılıf" isimli telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değer bin 100 TL olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, bahse konu emarelerin alındığını ve zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek, mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlılarındavasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit taminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.