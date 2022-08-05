“4,5-5G ihalesine haftaya çıkıyor, yeni hava yolu yakında"

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, yeni havayolu şirketi kurulması ile ilgili protokolün önümüzdeki hafta imzalanabileceğini açıkladı, hızlı internet için 4.5 - 5G ihalesinin ise haftaya çıkacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak yeni hava yolu şirketi ile ilgili çalışmaların sona geldiğini ve önümüzdeki hafta somut adımların atılabileceğini kaydetti.

Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında yeni hava yolu şirketi ile ilgili fizibilite çalışmasına ilişkin sunum yapıldığını da söyledi.

Yeni havayolu şirketinde KKTC’nin herhangi bir sermaye ortaya koymadan yüzde 25 hisseye sahip olacağını söyleyen Bakan Arıklı, “İki firma ile ayrı ayrı görüşmelerimiz sürüyor. Belki önümüzdeki hafta ete kemiğe bürünebilecek bir noktaya getireceğiz. Yaklaşık 70-75 Milyon Dolarlık sermaye isteyecek şirkete biz herhangi bir maddi katkı yapmayacağız. Kurulacak olan şirket 1-2 yıl kâr etmeyecek hatta zarar edecek, ama bizim o zararı karşılayacak gücümüz yok” dedi.

Bakan Arıklı, kurulacak olan yeni hava yolu şirketinin tüzüğünün KTHY tüzüğünün benzeri olacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Önümüzdeki hafta iki şirketten biri ile yola devam kararı alacağız. Hangisinin şartları daha iyi olursa. Firmaların isimlerini açıklamıyorum.. Biz açık ve net yüzde 25 hisse istediğimizi belirttik” dedi.

“4,5-5G ihalesine haftaya çıkıyor”

Arıklı, Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte bakanlıkla ilgili geçmesi gereken yasalar olduğunu belirtirken, gelecek dönemde Bakanlar Kurulu kararı bekleyen önemli projeler bulunduğunu, bunların başında da 4,5-5G ihalesinin olduğunu kaydetti. Arıklı, 4,5-5G ihalesine haftaya çıkılmasının hedeflendiğini, teklif süresinin 10 ay olacağını ve sürecin sonunda hızlı ve kaliteli internet servisine kavuşulacağını ifade etti.

“Yol aydınlatma sistemleri ile ilgili farklı formüller değerlendiriliyor”

Arıklı, yol ve kavşak aydınlatmaları ile ilgili farklı formüllerin değerlendirildiğini belirterek, güneş enerjisi ile çalışan aynı zamanda reklam alanına sahip olacak sistem üzerinde çalışıldığını belirtti.

“Elektrik direklerine reklam alma konusunda bir formül üzerinde çalışıyoruz. Firma veya kişi, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemini kuracak ve üzerine reklam alma şansı da olacak” diyen Arıklı, önümüzdeki günlerde bu konuda adım atılacağını kaydetti.

“Ehliyet sınavlarında otomasyon sistemi geçici olarak askıya alınabilir”

Bakan Arıklı, ehliyet sınavlarıyla ilgili bir soru üzerine göreve geldiğinde bu sıkıntı ile karşılaştığını, ek mesai ödenmemesi, 10 müfettişten altı tanesinin görevi başında olması ve otomasyon sistemine geçilmesinden dolayı yığılmaların yaşandığını söyledi.

“Otomasyon sistemi ideal olan sistem ancak birikmelere neden oluyor. Orada ciddi bir huzursuzluk var. Otomasyon sistemini de 3 aylığına askıya alabiliriz. Diğer yandan yığılmayı ortadan kaldırmak için müfettişlere ödenecek ek mesai 100-150 bin TL’dir ancak 4 bin öğrenciden kazanılacak para 4 milyon TL” diyen Arıklı, diğer yandan yabancıların sınavsız bir şekilde ehliyet değişimi yapabilmeleri için de çalışma başlatıldığını aktardı.

“Koalisyonun durumu yıl sonu değerlendirilecek”

Bakan Arıklı, içerisinde bulundukları koalisyona, ülkenin acil ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmek için girdiklerini, bu konuda bir gelişme olmazsa yıl sonuna doğru bir değerlendirme yapma durumunda kalacaklarını belirtti.

“Bu hükümetin reform hükümeti olması gerekiyor ve yıl sonuna kadar mutlaka atılması gereken adımlar var. Bu koalisyona reform yapılması şartıyla girmiştik ancak partililerimiz bu konuda bizleri sıkıştırmaya başlandı” diyen Arıklı, hükümetin iki ciddi konuda geri adım attığını, bunlardan birinin belediyeler diğerinin ise internet yayınlarını düzenleyecek yasa tasarıları olduğunu, geri adım atılmasının ise yanlış olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimler yasa tasarısı ile ilgili Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) görüşünü açıklayan Arıklı, “Belediyelere, kriterlere uymaları, gelirlerini artırıp kendi ayakları üzerinde durmaları için dört yıllık bir süre verilmeli. Dört yılın sonunda bu kriterlere uymayan belediyeler kapatılmalı. Bu belediyelere bir şanstır. Kendi varlıklarını sürdürebilme hakkı veriliyor. Sürdüremeyen belediyeler ise kapanacak” ifadelerini kullandı.

“Araç harçları affı için çalışma”

Bakan Arıklı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesine ödenmeyen harçlarla ilgili de af çalışması yapıldığını, detayların netleşmesiyle birlikte bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.