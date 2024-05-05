446 araç sürücüsü rapor edildi, 19 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 bin 338 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi.

Hız sınırını aşmak birinci sırada

Denetimler sonucu 374’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve

41’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.