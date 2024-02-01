43. İstanbul Film Festivali’nde “Hayallerim, Aşkım ve Sen” filmini restore edilmiş haliyle izleyeceğiz

KSV tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak 43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması filmlerini, Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri ile Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisi belirlendi.

Festivalin Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Hüseyin Karabey ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 30.000 TL ile ödüllendirilecek.

Festivaldeki Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmleri değerlendirecek olan jüride yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan; oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak.

43. Festivaldeki Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmleri değerlendirerek Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü verecek jüride yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor.

Türkan Şoray’lı “Hayallerim, Aşkım ve Sen” Atlas Post Production tarafından restore edilecek

İFF, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinema dünyasına kazandırmaya devam ediyor.

Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.