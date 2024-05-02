423 sürücü rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından toplam 423 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları:
278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
5’i sigortasız araç kullanmak,
3’ü trafik ışıklarına uymamak ve
70’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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