42 yaşındaki İlknur Akar aranıyor

Polise verilen bilgiye göre, Alaniçi’nde sakin 42 yaşındaki İlknur Akar’ın dün saat 14.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgâhtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.