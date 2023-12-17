417 araç sürücüsü rapor edildi, 39 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,132 araç sürücüsü kontrol edildi, 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı. Denetimler sonucu 39 araç ise trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinde 194’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı ve 39 araç ise trafikten men edildi.